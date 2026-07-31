Haberler

Ankara’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi

Ankara’da oto hırsızlığı şebekesi çökertildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da otomobil çalan 4 hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da otomobil çalan 4 hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde çalınan otomobilin izini süren ekipler, yaklaşık 35 farklı güvenlik kamerasından aracın Ankara'daki bir sanayi sitesinde yer alan iş yerine götürüldüğünü tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları arabayı parçaladıkları belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda ise farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 2 otomobil daha ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, çalıntı araçların iş yerinde parçalanarak yedek parçalar haline getirildiği, sökülen parçaların ise satışa hazır şekilde muhafaza edildiği tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen 3 çalıntı araç sahiplerine teslim edilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, çok sayıda araç parçası ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

Cem Küçük için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlama

İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu