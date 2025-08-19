Ankara'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Bala ilçesinde orman yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bala Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta meydana gelen orman yangını olayı ile ilgili Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde içtiği sigarayı kuru otlak alana attığı ve yangını çıkarttığı tespit edilen şüpheli L.Ç. isimli şahıs 18 Ağustos günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli L.Ç.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA