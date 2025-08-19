Ankara'da Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bala ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını ile ilgili olarak, sigara izmariti attığı tespit edilen L.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Gerekli adli işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde orman yangınına sebep olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bala Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta meydana gelen orman yangını olayı ile ilgili Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde içtiği sigarayı kuru otlak alana attığı ve yangını çıkarttığı tespit edilen şüpheli L.Ç. isimli şahıs 18 Ağustos günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli L.Ç.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.