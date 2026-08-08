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Ankara'da Narkotik ve Fuhuş Operasyonu: 14 Gözaltı

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Ankara’da icra edilen narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da icra edilen narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların incelenen telefonlarda ise fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair yazışmalar ortaya çıktı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş suçu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerin de yapılan aramalarda farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Zanlıların el konulan telefonlarında ise "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik yazışmalar tespit edildi ve delillere rastlanıldı. Söz konusu yazışmalarda, kadınların müşterilere yönlendirilmesi ve konaklama organizasyonlarına ve uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili görüşmelerin yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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