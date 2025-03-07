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Ankara'da Mutfak Tüpü Patladı, Yangın Çıktı

Ankara'da Mutfak Tüpü Patladı, Yangın Çıktı
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Keçiören'de bir apartmanın balkonunda bulunan mutfak tüpünün arızalanması sonucu patlama meydana geldi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da balkonunda duran mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Keçiören'deki bir apartman dairesinin balkonundaki mutfak tüpü arızalanması nedeniyle patladı. Patlamadan kaynaklanan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı veya yaralanma durumlarının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Binadan kaçarken patlama sesleri geldi"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Songül Özgül, "Yeni uyanmıştık, birden patlama sesi geldi. Binada da sarsıntı oldu. Deprem oldu zannettim. Bebeğim korktu, binadan bağırma sesleri geliyordu. 'Doğalgaz patladı' dediler. Alarm da çalınca hızlıca dışarı çıktık. Binadan kaçarken yine patlama sesleri geldi. Dumanlar her tarafı sardı. Çok korktuk bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Merdivenleri de duman sardı, hatta eşim kaçarken düştü bebek de kucağındaydı. Biz Urfa depremini yaşamıştık. Sarsıntı olunca çok korktuk, yine aynı şeyi yaşıyoruz sandık. Yanımıza hiç eşya almadan kaçmaya çalıştık. Ölü ya da yaralı yok. Patlama olan daire zarar gördü, bizim evlerimizde de duman var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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