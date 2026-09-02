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Eczacıya müşteri fotoğrafı gözaltısı

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Ankara Çankaya'da bir eczacı, kadın müşterisinin gizlice fotoğrafını çekme iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında Ankara Eczacı Odası disiplin soruşturması başlattı.

Ankara'da eczaneye gelen kadın müşterinin gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan eczacı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Çankaya'da bir eczacı, ilaç almaya gelen kadın müşterisinin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Olayı inkar eden şüpheli, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından ise şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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