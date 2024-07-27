Ankara'da Metan Gazı Patlaması: Define Arayanlar Ölümle Sonuçlandı

Ankara'da, define arayan kişiler tarafından meydana geldiği iddia edilen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metan gazı patlamasıyla ilgili konuşan köy muhtarı, "Birileri kazı yaparken metan gazı patlaması olmuş, duyduğum kadarıyla define bulmak için kazı yapıyorlarmış" dedi.

İddialara göre, Kalecik ilçesi Yüzbey Köyü Ardıç Mevkii'ndeki dağlık arazide, B.S., T.T., N.Ö. ve C.C. isimli kişilerin define aradığı sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı metan gazı patlaması meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu B.S. hayatını kaybederken, bir kişinin yaralandığı aktarıldı. Hafif yaralı diğer iki kişinin ise tedavilerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Define bulmak için kazı yapıyorlarmış"

Olayın yaşandığı köyün muhtarı Hasan Doğan: "Balkonda oturduğum sıradaki karşı tarafta ışıkların yandığını gördüm. Jandarma ve sağlık ekipleri olduğu tahmin ettik. Birileri aradım. Önce kaza olduğunu ve bir kişinin öldüğünü söylediler. Daha sonra öğrendik ki birileri kazı yaparken metan gazı patlaması olmuş. Bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmış ve iki kişide yakalanmış. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış. Duyduğum kadarıyla define bulmak için kazı yapıyorlarmış. Daha önce de köyde kazı işleri oluyordu ama ölümlü bir olay

olmamıştı" diye konuştu. - ANKARA