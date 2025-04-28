Ankara'da 'Martı Tag' Davasında Sanıkların Tahliyesi Kararlaştırıldı

Başkent'te çağırdıkları 'Martı Tag' sürücüsü Alper Özcan'ı darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanık taksiciden Umut Can Kurtoğlu ile Ömer Berkan Altunbaş tahliye olurken, Abdurrahman Akbaş ile Murat Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akdoğan, Umut Can Kurtoğlu, Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları katılırken müşteki Alper Özcan katılmadı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı sanıklara söz verdi.

Olayla bir alakasının olmadığını iddia eden sanık Umut Can Kurtoğlu, "Müşteri beklerken bir kargaşa gördüm, sonra olay yerine gittim. Ardındansa görgü şahidi olarak ifadem alındı ancak şimdi buradayım. Aracımın başında müşteri bekliyordum, yukarı baktığımda Murat Akdoğan isimli kişiyi gördüm. Yanında koşuşturmaca vardı. Berkan ve Abdurrahman isimli kişilerde oradaydı, gördüm. Sonra aracımı kilitleyerek yukarı doğru koştum. Olayla alakam yoktur" dedi.

"Biz kesinlikle müştekiyi darp etmedik"

Sanık Abdurrahman Akbaş ise, "Martı Tag uygulamasını kullanmak istedik, çağırdık, pazarlık yapmaya başladık, hakaret etmeye başladı. Zaten korsan taksi kullanıyor. Gideceğimiz yere gidebilmek için aracı çağırdık. Beni kaçırmak istediği için video kaydına aldım. Biz kesinlikle müştekiyi darp etmedik. Mağdur olan bizdik, nasıl sanık olduk anlayamadık" ifadelerine yer verdi. Olay günü Martı Tag uygulamasını kullanmak istediklerini belirten tutuklu sanık Murat Akdoğan, "Taksi şoförüyüm. Olayın olduğu gün biz iş yapamadık, Martı Tag uygulamasından dolayı iş yapamadık. Martı Tag kullanmak istedik, ilk seferi ücretsizdi bunu bilerek çağırdık, bindik. Şoför yolun sonunda bizden 700 lira talep etti. Bu esnada ' Trafik polisinin önüne dur' dedim durmadı, 'ben ineceğim' dedim zorla durdu. Trafik polisinin yanına gittim bu anlattıklarımın hepsini anlattım. Trafik polisiyle ben konuşurken bağrış çağrış vardı oraya gittim. O esnada Martı Tag yapan arkadaş arabadan inerek koştu. Biz peşinden gidince kaldırıma takıldı düştü. Bende yardımcı oldum zaten kendisi de söyledi bunu" dedi.

"O gün olay yerine polis gelseydi durumlar böyle olmazdı"

Diğer sanık Altunbaş ise olay günü tesadüfen oradan geçtiğini söyleyerek, "Kızılay da iş yapmak için geziyordum. Güvenpark'tan bağrış sesi duydum. Oraya gittim. Kavgayı görmedim. Murat Akdoğan'a 'ne oldu?' diye sorduğumda, 'şoför korsan taksi' dedi. Müşteki düşmüştü sağ bileğinde yaralanma vardı. Başka bir şey görmedim. O gün olay yerine polis gelseydi durumlar böyle olmazdı" diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından savcı eksik hususların giderilmesini ve sanık Umut Can Kurtoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini, diğer sanıklar hakkında ise mevcut delil durumundan ötürü tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Abdurrahman Akbaş, "iddianame düzgün hazırlansaydı, burada olmayacaktık. Mahkeme heyetinden tahliyemi talep ederim" dedi.

Diğer sanıklarda mahkemeden tahliyelerini talep ederken, olay nedeniyle pişman olduklarını belirtti.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Can Kurtoğlu ile Ömer Berkan Altunbaş'ın yurt dışı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, Abdurrahman Akbaş ile Murat Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi. - ANKARA