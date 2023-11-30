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Ankara'da market çalışanına satırlı saldırı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir markette çalışan Mustafa A.Ö.'nun yanına gelen bir kişi, selam vererek elini tuttu. Bunun üzerine market çalışanının 'Hayırdır, niye elimi tuttun' dediği şahıs, 'Hayırdır' diyerek satırla saldırdı. Saldırı sonucu Mustafa A. Ö. yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkentte market çalışanına satırlı saldırı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesindeğ bir market çalışanına satırlı saldırı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, bir markette meydana gelen olayda Mustafa A. Ö. isimli bir market çalışanının yanına gelen bir kişi selam vererek elini tuttu. Bunun üzerine market çalışanının 'Hayırdır, niye elimi tuttun' sözleri üzerine karşı tarafta 'Hayırdır' diyerek satırla saldırdı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Saldırı Güvenlik 3. Sayfa Haberler

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