Haberler

Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken, kuryenin aynı hareketi daha önce de yaptığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.

Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
