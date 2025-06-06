Ankara'da Kurbanlık Danaların Saldırısına Uğrayan Grup Şansla Kurtuldu

Ankara'da Kurbanlık Danaların Saldırısına Uğrayan Grup Şansla Kurtuldu
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, kurban kesmek için danayı devirmek isteyen bir grup, kurbanlık danaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ankara'da bir grup kurbanlık dananın saldırısına uğradı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kurbanlık danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık bölgesinde, kurban kesmek için danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı. Dananın darbesinden son anda kaçan grupta kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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