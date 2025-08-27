Ankara'da Köpeğine Alkol İçiren Şahsa Adli İşlem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Polatlı ilçesinde köpeğine zorla alkol içiren bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, köpeğine alkol içirip cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

'5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı

Köpeğine alkol içiren şahsın O.T. olduğu ve Kargalı Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Olaya ilişkin yakalanan O.T isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs köpeğine sarhoşluğun verdiği etkiyle içki içirdiğini beyan etmiş, hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
