Ankara'da Kontrolü Kaybeden Araç Yoldan Çıktı: Sürücü Yaralandı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak metrelerce savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara - İstanbul kara yolu Kızılcahamam mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 78 AG 551 plakalı Opel Meriva model otomobil yoldan çıktı. Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA