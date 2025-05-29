Ankara'da Kontrolden Çıkan Çöp Kamyonu Apartmana Çarptı

Ankara'da Kontrolden Çıkan Çöp Kamyonu Apartmana Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Etimesgut'ta gece saatlerinde kontrolden çıkan bir çöp kamyonu, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu apartman önündeki ağaçlar devrildi ve maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da kontrolden çıkan çöp kamyonu, apartman duvarına çarparak durabildi.

Olay, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan çöp kamyonu, yol kenarındaki bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle apartman önündeki birkaç ağaç devrilirken, binada ve çöp kamyonunda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.