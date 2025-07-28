Ankara'da Kontrolden Çıkan Araç İki Gence Çarptı

Ankara'da gece saatlerinde yolda yürüyen iki gence kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mamak General Zeki Doğan Mahallesi 558'inci caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 558. Cadde'de cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında yol kenarında yürüyen iki gence bir araç çarptı. Kaza sonucu yaralanan gençler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri caddede alkollü sürücülerin kendilerini rahatsız ettiğini öne sürdü.

"Madde kullanıp bütün apartmana rahatsızlık veriyorlar"

Her gece farklı gruplar tarafından rahatsız edildiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Erkan Tuncer, "Olayın yaşandığı binada oturuyorum. General zeki doğan mahallesi 558'inci caddesinden bütün apartman olarak şikayetçiyiz. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık oluyor. Polisi arıyoruz, polis geliyor kalabalığı dağıtıyor bir saat sonra tekrar geliyorlar. Polis zaten çok geç geliyor veya çoğu zaman hiç gelmiyor. Korna, müzik sesiyle her türlü rezilliği burada yapıyorlar. Bazen cama çıkıp uyarıyorum, polis çağırırım diyorum ama adam bana küfür ediyor. Geçen cumartesi günü gece 02.00 civarı yolda yürüyen iki gence araba çarptı. Ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Gençlerin durumları ağır. Geceleri gelip buraya kanepe koltuk bırakıyorlar. Oturuyorlar madde kullanıp bütün apartmana rahatsızlık veriyorlar. Biz 558. Cadde sakinleri olarak hepsinden şikayetçiyiz. Cimer'e de şikayet ettik ama hiçbir şey yapılmadı. Yetkililerden bu caddeye müdahale edilmesini istiyoruz" iddiasında bulundu.

"Bütün komşularımız bu durumdan rahatsız"

Daha önce 558'inci cadde üzerinde toplanan grupları uyardığını değinen Hüseyin Arslan ise, "Kazanın yaşandığı apartmanda yaşıyorum. Her gece apartmanın önünde bir grup arabalarıyla gelip alkol alıp, madde kullanıyorlar. Gecenin geç saatlerine kadar bağırıp bize rahatsızlık veriyorlar. Geçen cumartesi gecesi saat 02.30 civarı bir araba gelip iki tane gence çarptı. Apartmanın kapısına kadar araba girdi. Komşularımızın yeni aldığı arabasına çarptı hasara neden oldu. Polis ve ambulans ekiplerine haber verdik. Gençleri alıp götürdüler. Her gece saat 04.00'e kadar müzik açıyorlar bize rahatsızlık veriyorlar. Polisi aradığımızda karışmayın içeri girin diyor. Motorlar, arabalar yarışıyor burada. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan rahatsız" diye konuştu. - ANKARA