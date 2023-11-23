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Ankara'da komşu cinayeti: 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşularının tüfekle vurarak öldürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler Ayaş'ın Oltan Köyü'nde toprağa verildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, komşularının tüfekle vurarak öldürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları T.Ü. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Behiye Turgut (69), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut'un (11) cenazeleri, Ayaş'ın Oltan Köyü'ne getirildi.

Köyün mezarlığında ikindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

Olay

Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, dün aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden Behiye Turgut, Hamdi Turgut, Sunay Turgut, Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'u tüfekle vurmuştu.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Mustafa Turgut Sincan Ankara Aile İçi Şiddet Cinayet Hukuk 3. Sayfa Haberler

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