Ankara'da Kızlar Arasında Kavga: Saç Başı Birine Girdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 kız arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerinin saçını çekerek çatıştı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.
Ankara'da çıkan kavgada 4 kız saç baş birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, saat 17.45'de Mamak ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatrosu'nun bahçesinde 4 kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kızlar birbirlerinin saçını çekmeye ve tekmeler savurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken, kızlar olay yerinden ayrıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa