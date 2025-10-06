Haberler

Ankara'da Kız Meselesi Nedeniyle Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara Keçiören'de, kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında iki kişi silahla saldırıya uğradı. Saldırgan, bir kişiyi öldürüp diğerini yaraladı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, silahla saldırdığı kişilerden birini öldürüp diğerini yaralayan saldırganın, cinayeti erkek kardeşinin yaşadığı 'kız meselesi' husumeti nedeniyle işlediği ileri sürüldü.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. İddialara göre, Ağabey S.İ.İ. (24), erkek kardeşi B.İ.'nin (21) 'kız meselesi' nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız (19) ve onun arkadaşı B.Y. ile (19) konuşmak için bir araya geldi. Taraflardan S.İ.İ. ile Bekir Kulaksız arasında, sürücülüğünü S.İ.İ.'nin arkadaşı İ.G.'nin yaptığı 06 ZZR 67 plaka otomobilin içinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine S.İ.İ., araçtan indirdiği Kulaksız'a ve onun arkadaşı B.Y.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan ve araç sahibi arkadaşı İ.G., olayın ardından bölgeden ayrılırken, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Kulaksız'ın cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kavgada yaralanan B.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede yakalandılar

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan S.İ.İ. ile kaçmasına yardım eden arkadaşı İ.G. olay yerine yakın farklı iki yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise saldırganların kaçtığı otomobilin ön tarafından bulunarak incelemeye alındı.

Vefat eden Bekir Kulaksız'ın 3 farklı konudan toplam 7, arkadaşı B.Y.'nin ise 1 konudan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlı S.İ.İ.'nin 2 farklı konudan 4, arkadaşı İ.G.'nin ise yine 2 farklı konudan dolayı 2 suç kaydı olduğu aktarıldı. - ANKARA

