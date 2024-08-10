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9 kişinin hayatını kaybettiği otobüsün yolcusuydu! Kıl payı nasıl kurtulduğunu anlattı

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Ankara'da Faruk Kaya isimli vatandaşın 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı otobüse binmekten son anda vazgeçtiği ortaya çıktı. Otobüsün geç geleceğini öğrenince biletini iptal edip başka firmaya giden Kaya, "Sabah yolculuğum bittikten sonra telefonlarım çalmaya başladı. Otobüsün kaza yaptığını ve benim ne durumda olduğumu sordular. Biletimi iptal ettiğimi ve kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim. Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" dedi.

Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsünün 39'uncu yolcusu Faruk Kaya, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kıl payı kurtuldu. Kaya, "Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" dedi.

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün Ankara'da yaptığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ankara'da yaşayan ve sabah saat 02.00'de Manisa'ya seyahat etmek için Öz Ağrı Seç Turizm firmasının kaza yapan otobüsünden bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti. Başka bir firmadan bilet alarak Manisa'ya doğru hareket eden Kaya, bineceği otobüsün kaza yaptığını öğrendiğinde ise şoke oldu. Otobüse Ankara'dan tek bilet alan kişi olan ve bileti iptal etmesinden dolayı yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Kaya, otobüse binmekten neden vazgeçtiğini anlattı.

"SABAH TELEFONLARIM ÇALMAYA BAŞLADI"

Faruk Kaya, "Arkadaşımla buluşmak için saat 02.00'daki Manisa otobüsüne gün içerisinde bilet almıştım. Daha sonra saat 01.00'e doğru AŞTİ'ye geldim. Geldiğimde firmanın kendi yazıhanesinde hiç kimseyi bulamadım. Sonra diğer yazıhanelerde konuştuğum bir abi bana otobüsün saat 04.00'te geleceğini söyledi. Ben onu duyduktan sonra internet üzerinden aldığım bileti iptal ettim ve başka bir firmayla gitme kararı aldım. Sabah yolculuğum bittikten sonra telefonlarım çalmaya başladı. Otobüsün kaza yaptığını ve benim ne durumda olduğumu sordular. Ben de otobüse binmediğimi ve biletimi iptal ettiğimi, kazadan son anda kurtulduğumu dile getirdim" diye konuştu.

"KİMİSİ ŞANS DER, BEN ANNE DUASI DİYORUM"

Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılar için ise geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Bir gün gidip, şimdi olduğu gibi geri gelecektim. Belki normal bir insan olsa o kazadan kurtulduktan sonra bir daha otobüse binmeye tedirgin olur, belki korkar. Dürüst olmak gerekirse ben de hiç böyle bir şey olmadı. Kazadan son anda kurtuldum. Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Faruk Kaya ankara Ağrı Ulaşım Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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