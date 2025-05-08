Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Ankara'da Kaza: Araç Elektrik Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Ankara'da Kaza: Araç Elektrik Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir araç, elektrik direğine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. İlk müdahale kaza yerinde yapıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi 75 Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Araçtan çıkarılan sürücü Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.