Ankara'da Kaybolan Keçi Definecilerin Çukurunda Bulundu

Ankara'da kaybolan keçi definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda bulundu

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda canlı bulundu.

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi, definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda canlı bulundu. Osman Altıntaş'a ait keçi 6 gün önce boş arazide gezerken kaçak define arayanlar tarafından kazıldığı iddia edilen 5 metrelik çukura düştü. Akşam saatlerinde çukur içerisinden gelen sese odaklanan Altıntaş ve yakınları keçinin kuyu içerisinde olduğunu gördüler. Altıntaş, keçiyi bulunduğu yerden çıkartmak için itfaiye ve polis ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya sarkıttıkları merdivenle kuyuya inerek keçiyi bulunduğu yerden çıkarttı.