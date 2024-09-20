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Ankara'da Kaybolan Keçi Definecilerin Çukurunda Bulundu

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi, definecilerin kazdığı iddia edilen 5 metrelik çukurda canlı olarak bulundu. Osman Altıntaş, keçisini kurtarmak için itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı.

Ankara'da kaybolan keçi definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda bulundu

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda canlı bulundu.

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi, definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda canlı bulundu. Osman Altıntaş'a ait keçi 6 gün önce boş arazide gezerken kaçak define arayanlar tarafından kazıldığı iddia edilen 5 metrelik çukura düştü. Akşam saatlerinde çukur içerisinden gelen sese odaklanan Altıntaş ve yakınları keçinin kuyu içerisinde olduğunu gördüler. Altıntaş, keçiyi bulunduğu yerden çıkartmak için itfaiye ve polis ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya sarkıttıkları merdivenle kuyuya inerek keçiyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Ankara'da Kaybolan Keçi Definecilerin Çukurunda Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa

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