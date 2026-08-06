Ankara'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Ankara'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Caddesi 1346 Sokak'ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, bina yöneticilerinden Ayhan Koç (58) ile komşusu M.T. (58) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. komşusu Koç'a tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlenirken, saldırgan M.T. ise gözaltına alındı.

Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı