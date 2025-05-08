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Kanser hastası, eşini öldürüp intihar etti

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Ankara'da kanser tedavisi gören ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen şahıs, karısını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Mamak'ta yaşanan olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı (65) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

KATİL KANSER HASTASIYMIŞ

Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Kanser Hastası Adam Karısını Vurarak Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Kanser hastası, eşini öldürüp intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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