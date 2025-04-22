Ankara'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş-Polatlı yolu Sinanlı Mahallesi yakınlarında yolunda Hyundai marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonet içerisinden çıkarılan 2 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - ANKARA