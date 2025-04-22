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Ankara'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Ankara'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş-Polatlı yolu Sinanlı Mahallesi yakınlarında yolunda Hyundai marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonet içerisinden çıkarılan 2 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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