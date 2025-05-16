Ankara'da İşçi Servisi Trafik Kazası: 14 Yaralı

Ankara'da İşçi Servisi Trafik Kazası: 14 Yaralı
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Ankara'da kontrolden çıkan bir işçi servisi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak trafik kazasına neden oldu. Kazada 14 kişi hafif yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ankara'da kontrolden çıkan işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kontrolden çıkan 06 DV 3425 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 14 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazaya neden olan minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, 4 araçta maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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