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Ankara'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı
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Altındağ ilçesinde bir iş yerinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Ankara'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Akçakale Sokak'ta Siteler Sanayi bölgesindeki bir iş yerinin çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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