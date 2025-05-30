Ankara'da İnşaat Patlamasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen patlamada 41 yaşındaki işçi S.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da inşaat sahasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti
ANKARA - Ankara'da inşaat alanında meydana gelen patlama nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konut inşaatında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamadan dolayı 41 yaşındaki erkek işçi S.S. hayatını kaybetti. Patlama dolayısıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa