Ankara'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ankara Yenimahalle'de meydana gelen toprak kayması sonucunda giderek artan iş kazaları hayati tehlike oluşturuyor. Suriyeli işçi Abdullah Ahmed El Selim, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şantiye şefi gözaltına alındı.

Ankara Yenimahalle'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İddialara göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesinde inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu Suriyeli Abdullah Ahmed El Selim (35) isimli işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, göçük altından çıkarılan El Selim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, şantiye şefinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

