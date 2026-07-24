Ankara’da iki şahıs metro vagonlarına grafiti yaptı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir metro durağına gece gizlice giren iki şahıs, metro vagonlarına grafiti yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesine bağlı GOP ve Harikalar Diyarı metro istasyonlarında bulunan beklemedeki vagonlar, gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs tarafından boyandı. Şüphelilerin tel örgüleri keserek içeri girdikleri iddia edildi. Şahısların, hatlarda elektroniğin olmadığı 02.00 - 04.00 saatleri arasında hareket ettikleri öne sürüldü. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı