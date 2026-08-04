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Ankara-Kırıkkale yolunda iki tır kazası: Can kaybı yok

Ankara-Kırıkkale yolunda iki tır kazası: Can kaybı yok
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Ankara-Kırıkkale yolunda iki farklı tır kazası meydana geldi.

Ankara-Kırıkkale yolunda iki farklı tır kazası meydana geldi. Kazalarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara - Kırıkkale yönü, Kırıkkale istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği karpuz dolu tır yol kenarına devrildi ve kasasındaki kapuzlar yola saçıldı. Ankara yönünde meydana gelen diğer kazada ise, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrilerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Her iki kazada tırlarda hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma durumları yaşanmadı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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