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Ankara'da İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Ankara'da İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kaza Etimesgut'ta motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu oluştu. İkinci kazada ise Sincan'da iki otomobil çarpıştı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 18.40 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincan'dan Etimesgut istikametine seyir halinde olan 06 BMN 246 plakalı otomobil, 06 EO 7045 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, saat 21.40 sıralarında Sincan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametinden Ayaş istikametine gitmekte olan iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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