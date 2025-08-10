Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı
Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibini harekete geçirdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
İddialara göre, malzemelerden çıkan yangın hızla tutuşarak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve daha sonra soğutma çalışmasına geçildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa