Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibini harekete geçirdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

İddialara göre, malzemelerden çıkan yangın hızla tutuşarak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve daha sonra soğutma çalışmasına geçildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.