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Ankara’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Ankara’da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen E.S. ile M.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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