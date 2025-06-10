Ankara'da Heyelan Çukuruna Düşen Çocuk Yaralandı

Ankara'da Heyelan Çukuruna Düşen Çocuk Yaralandı
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Ankara'da Heyelan Çukuruna Düşen Çocuk Yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde heyelan nedeniyle oluşan çukura düşen çocuk yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların yardım çağrıları üzerine kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti. Çocuk hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı

Çukura düşen çocuğun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde heyelan bölgesindeki çukura düşen çocuk yaralandı. Yaralanan çocuğun kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde bulunan heyelan bölgesinde meydana geldi. Etrafı teller ile çevrili ve girilmesi yasak olan araziye giren 2 kişiden İ.S., bölgede yaşanan heyelan nedeniyle oluşan çukurlardan birine düştü. Arkadaşının yardım çağrılarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılan çocuk, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kurtarıldığı anlar ise olay yerindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay gören vatandaşlardan Muharrem Çintal ise, "Burası Keçiören Kanuni Mahallesi, burada gördüğünüz gibi arkada geçen bir olay olmuştu, bir arkadaşımız vefat etti. Bugün de yeni bir olay oldu, çocuk dereninin için düşmüş, dere dediğim yarık. Yarığın içine düşmüş. Buraya acilen el atılması lazım, bunu yetkililere duyurmamız lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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