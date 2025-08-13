Ankara'da Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Kemalettin Altun'un Cenazesi Gerede'de Düzenlendi

Ankara'da Uzman Çavuş olarak görev yaparken hayatını kaybeden 28 yaşındaki Uzman Çavuş Kemalettin Altun, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Tank Uzman Çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Tank Uzman Çavuş Kemalettin Altun bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kemalettin Altun için Bolu'nun Gerede ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Altun'un ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ile vatandaşlar katıldı.

Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi. - BOLU