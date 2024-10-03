Ankara'da Hastanede Kavga: Yaralılar Yeniden Karşılaştı

Ankara'da iki grup arasında çıkan kavga sonrası yaralıların kaldırıldığı hastanede karşılaşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıdere ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen taraflar burada karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. - ANKARA