Hafriyat kamyonu belediye aracını biçti! 3 işçi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde Y.E'nin kullandığı ve özel bir inşaat şirketine ait olduğu öğrenilen 06 DB 8130 plakalı zift yüklü hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

HAFRİYAT KAMYONU OTOMOBİLİ BİÇTİ

Yokuştan savrulan kamyonet o esnada bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner idaresindeki 06 DE 3670 plakalı otomobile çarptı. İçinde 3 belediye personelinin bulunduğu otomobil, hafriyat kamyonunun altında yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü de otomobilin üzerine devrildi.

3 BELEDİYE PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta bulunan personelden Mustafa Ali Köksal ile Emrah Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobili kullanan Ese Güner ise nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Ölen personellerin belediyenin kaçak yapı ve kentsel dönüşüm biriminde çalıştığı öğrenildi.

Ese Güner (solda), Mustafa Ali Köksal (ortada), Emrah Soylu (sağda)

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Başta alkollü araç kullanmak üzere birçok kez ehliyetine el konulduğu ve benzer durumlardan dolayı çok fazla trafik cezası aldığı öğrenilen kamyon sürücüsü Y.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ÇOK ACI BİR OLAY"

Kazayla ilgili açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "Çok acı bir olay. Asfalt yüklü kamyon virajı alamamış. Aracı altına alarak 27 metre sürüklemiş. Araç içerisindeki kişilerden ikisi olay yerinde diğeri de hastanede hayatını kaybetti. Vefat edenlerin hepsi belediye çalışanıydı." dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ise, "Kamyon, aracı 27 metre sürüklemiş. Konuyu takip ediyoruz. Gerekli işlemler yapılacak. Kamyon şoförünün gözaltına alındığını duyduk. Onun sağlık durumunda bir sakınca yokmuş. Vefat eden kişilerin ailelerine haber verildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü." diye konuştu.