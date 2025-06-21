Ankara'da Freni Boşalan İtfaiye Aracı Uçurumdan Yuvarlandı

Ankara'da Freni Boşalan İtfaiye Aracı Uçurumdan Yuvarlandı
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Nallıhan ilçesinde görevden dönen itfaiye aracı, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araça düşmeden önce ağaçlar tarafından durdurulurken, itfaiye personeli kazayı hafif atlatmayı başardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, freni boşalan bir itfaiye aracı ormanlık alanda uçurumdan yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan'da, görevden dönenen bir itfaiye aracı eğimli arazide fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Aracın ormanlık alana düşmesiyle birlikte ağaçlar sayesinde tamamen yuvarlanması engellenirken, araçtaki itfaiye personeli araçtan atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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