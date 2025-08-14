Ankara'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İki Kadına Çarptı

Ankara'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İki Kadına Çarptı
Mamak'ta meydana gelen kazada, fren pedalını karıştıran sürücü, kaldırımda yürüyen iki kadına çarparak yaralanmalarına sebep oldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da aracının pedallarını karıştırdığı iddia edilen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımdaki 2 kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Harman Mahallesi Seyyid Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, fren pedalı yerine gaz pedalına basan sürücü, kaldırımdaki 2 kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadınlar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
