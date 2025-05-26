Ankara'da Fırtına Tesla Bayii'nin Çatısını Uçurdu

Ankara'da Fırtına Tesla Bayii'nin Çatısını Uçurdu
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Tesla Bayii'nin çatısı uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken, yerel halk olayın tehlikesine dikkat çekti.

Ankara'da itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınada Tesla Bayii'nin çatısı uçtu.

Ankara Valiliği, öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar il genelinde etkili olacak kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış olacağına ilişkin paylaşım yapmıştı. Valilik, kuzey ve batı ilçelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Tüm uyarılara rağmen Ankara'da birçok olay meydana geldi. Fırtına sırasında Ankara'da bulunan Tesla Bayii'nin çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmaması ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.

"Neredeyse benim de kafama gelecekti"

Olayı gören Eray Kabalcı, "Burada neredeyse benim de kafama gelecekti. Koskocaman çatının uçması çok saçma. Bence Tesla'nın buna bir çözüm bulması lazım. Artık ne yapması lazım bilmiyorum ama Tesla gibi bir şirketin böyle bir hatayı öngerememesi üzücü ve korkutucu bir olay" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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