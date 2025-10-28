Ankara'da Fırtına Konteynır Evde Can Aldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde fırtınanın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteynır ev devrildi. Konteynır evdeki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlhanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteynır ev devrildi. Konteynır evin içinde bulunan Üçler K. isimli vatandaş konteynırının içerisinde savularak kafasını çarptı. Konteynırın devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA