Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 20.30'da "Tek Gündem: Gazze" başlıklı Filistin yürüyüşü programı düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. Kocatepe Camii'nde başlayan yürüyüş, Sıhhiye'de son buldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa