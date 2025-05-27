Ankara'da FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ mensubu olarak tespit edilen askerler ve DEAŞ mensupları da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle 'sivil imamlar' ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen daha önceden ilişikleri kesilmiş; 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere 12 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ayrıca,DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtların bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alınması kararı alındı.

Her iki soruşturma kapsamında toplam 18 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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