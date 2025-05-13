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Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Ankara'da Feci Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin sondaj makinesine çarpması sonucu 9 yaşındaki bir çocuk ve annesi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinasına çarptığı kazada anne ile 9 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Merve Ü. idaresindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merve Ü. ve araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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