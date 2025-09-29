Haberler

Ankara'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kahramankazan'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

