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Ankara'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Ağır Yaralı

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Ankara - Konya Karayolu'nda bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak araziye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ankara - Konya Karayolu Haymana istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere içerisinde 5 işçinin bulunduğu 10 AJA 328 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesini sonucu yol kenarındaki toprak araziye devrildi. Metrelerce sürüklenen araç taklalar attıktan sonra durabilirken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken ağır yaralanan diğer 4 kişinin ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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