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Ankara'da evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

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Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir bağ evinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkiler yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan şahsın evinde 135 gram Hint keneviri, 1 adet tabanca ve 75 adet fişek ele geçirildi.

Ankara'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir bağ evinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkiler yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirledikleri eve düzenledikleri baskında 135 gram Hint keneviri, 1 adet tabanca ve 75 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.D. ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ankara Akyurt Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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