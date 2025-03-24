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Ankara'da esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasında 7 yaralı; o anlar kamerada

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, esnaf iki grup arasında çıkan, sopa, levye ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, esnaf iki grup arasında çıkan, sopa, levye ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Güneşevler Mahallesi, Siteler semtinde meydana geldi. İki ayrı dükkanda çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı. Olayda R.E.Ş., F.Ş., A.Ş. ile R.Ü., A.Ü., A.T. ve A.B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı cep ise telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasında 7 yaralı; o anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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