Ankara'da Esnaf Kavgasında 3 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Sebze Bahçeleri Caddesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri M.K., M.K. ve N.K. isimli şahısları bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA