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Ankara'da Esnaf Kavgasında 3 Yaralı

Ankara'da Esnaf Kavgasında 3 Yaralı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırgan gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Sebze Bahçeleri Caddesi'nde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri M.K., M.K. ve N.K. isimli şahısları bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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