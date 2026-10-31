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Ankara'da eski eşinin saldırısında öldürülen kadın Karşıyaka'da toprağa verildi

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Ankara'da eski eşinin saldırısında öldürülen kadın Karşıyaka'da toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Ankara'da eski eşinin saldırısında öldürülen kadın Karşıyaka'da toprağa verildi
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde eski eşinin tabancalı saldırısına uğrayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ankara'da eski eşi Doğan Yavuz (56) tarafından tabancayla öldüren Aynur Ekici (49), Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, 5 sene önce boşandığı eşi Aynur Ekici'yi takıntı haline getiren ve sürekli barışmak için rahatsız eden Doğan Yavuz, Ekici'nin sahibi olduğu terziye gitti. Yavuz, tartıştığı Ekici'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Yavuz tarafından tabancayla vurulan Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekici'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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