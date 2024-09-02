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Keçiören'de Freni Çekilmeyen Otomobil Uçurumdan Yuvarlandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde park edilen bir otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle uçurumdan yuvarlandı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve kazayı gören vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçuruma düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde el frenini çekilmeyen otomobil, uçurumdan yuvarlandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Mustafa Keskin Caddesi 1316 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 GEG 852 plakalı otomobilin sürücüsü, evinin önüne aracını park etti. Yol kenarına park edilen ve el freni çekilmeyen otomobil düz bir şekilde kayarak uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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